Microsoft će implementirati procesore AMD Instinct i AMD EPYC sljedeće generacije

AMD je objavio proširenje strateškog partnerstva koje obuhvaća AMD-ove grafičke procesore (GPU), središnje procesore (CPU), mrežne tehnologije i softver na platformi Microsoft Azure

U središtu tog proširenja Microsoft će implementirati rješenje AMD Helios Rackscale kako bi omogućio inferenciju najsuvremenijih AI modela za Microsoft i njegove AI korisnike te podržao usluge Azure AI. Azure će dodati i dvije nove serije virtualnih strojeva koje pokreću procesori AMD EPYC te proširiti upotrebu DPU-ova Pensando radi podrške mrežnim uslugama Azurea. AMD će u drugoj polovici 2026. početi isporučivati Helios korisnicima, uključujući Microsoft.

AMD Helios objedinjuje grafičke procesore AMD Instinct MI455X, procesore AMD EPYC „Venice”, mrežne tehnologije Pensando i softver ROCm u otvorenoj, integriranoj platformi na razini poslužiteljskog stalka, namijenjenoj treniranju i inferenciji AI modela velikih razmjera. Pri implementaciji na Azureu Helios će se koristiti za inferencijska radna opterećenja koja obuhvaćaju najsuvremenije modele, usluge Azure AI i korisničke aplikacije.

Suradnja proširuje pristup AMD-ovoj AI infrastrukturi na cijelom Azureu. Razvojni timovi koji izrađuju najsuvremenije modele sada mogu koristiti infrastrukturu koju pokreće AMD za treniranje i posluživanje AI modela velikih razmjera, dok korporativni korisnici mogu implementirati i skalirati produkcijska AI radna opterećenja putem usluge Azure Foundry Managed Compute.

Azureove nove serije virtualnih strojeva, Azure HDv2 za agentsku umjetnu inteligenciju i podatkovne cjevovode te Azure HXv2 za projektiranje poluvodiča, pokretat će procesori AMD EPYC „Venice” šeste generacije. Zajedno, nove serije virtualnih strojeva proširuju Azureov portfelj AMD EPYC rješenja za radna opterećenja povezana s umjetnom inteligencijom, podacima i inženjerstvom.

Suradnja se proteže i na mrežni sloj koji povezuje infrastrukturu Azurea i omogućuje njezino skaliranje. Nadovezujući se na Microsoftovu široku primjenu DPU-ova AMD Pensando, tvrtke integriraju Azure Boost s AMD-ovim tehnologijama kako bi poboljšale mrežne performanse, učinkovitost i obradu veza u razmjerima oblaka.

Kako potražnja za umjetnom inteligencijom ubrzano raste, AMD i Microsoft nastavit će isporučivati otvorenu infrastrukturu visokih performansi koja korisnicima pruža fleksibilnost, učinkovitost i skalabilnost za stvaranje sljedećih inovacija.