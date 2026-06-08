ASML postao najvrjednija europska kompanija u povijesti

ASML je u srijedu, 3. lipnja 2026., postao najvrjednija europska kompanija u povijesti, dosegnuvši tržišnu kapitalizaciju od oko 674 milijarde američkih dolara

Mreža ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 07:05
📷 wikipedia
wikipedia

Time je nadmašio rekord od 650 milijardi dolara koji je Novo Nordisk postavio u lipnju 2024. godine. Nizozemska tvrtka, jedini dobavljač strojeva za ekstremno ultraljubičastu (EUV) litografiju koje TSMC, Samsung i Intel koriste za izradu najnaprednijih logičkih čipova, porasla je nakon što su JPMorgan i Morgan Stanley objavili gotovo identične bilješke u kojima navode da ASML može proizvesti više strojeva nego što je tržište dotad pretpostavljalo.

Dvije banke su istog dana podigle svoje ciljane cijene, JPMorgan na 1.900 eura s 1.515 eura, a Morgan Stanley na 1.660 eura s 1.400 eura. Analitičar JPMorgana Sandeep Deshpande ustvrdio je da ASML može isporučiti oko 90 EUV sustava s niskim NA u kratkom roku, što je više od razina koje je dio tržišta prethodno smatrao gornjom granicom.

To je važno za industriju čipova jer EUV i dalje ostaje jedno od ključnih uskih grla u opskrbi najnaprednijim čipovima. ASML-ovi litografski sustavi imaju ključnu ulogu u proizvodnji najnaprednijih čipova koji se koriste za treniranje i izvođenje AI modela.

📷 asml
asml

Morgan Stanley izjavio je da je njihovo veće povjerenje u kratkoročne isporuke proizašlo iz komentara na godišnjoj glavnoj skupštini ASML-a u travnju, gdje je tvrtka predstavila proširenje kampusa Brainport Industries u Eindhovenu, s početkom gradnje u trećem tromjesečju 2026. godine. Banka je upozorila da kampus „mora biti početak višefazne izgradnje“ kako bi se u potpunosti ublažile zabrinutosti oko kapaciteta.

ASML-ov rekord ipak je niži od razina koje su dosegnule neke tvrtke kojima isporučuje opremu. Njegova tržišna kapitalizacija i dalje je ispod granice od bilijun dolara koju je prešlo nekoliko američkih tehnoloških tvrtki, a rast dionica od približno 50 % ove godine zaostajao je za širim sektorom poluvodiča, koji je bio još snažniji zbog potražnje povezane s umjetnom inteligencijom. ASML je već prestigao SAP kao najveću europsku kompaniju uvrštenu na burzu i sada vrijedi više od sljedeće dvije europske tvrtke, HSBC-a i Rochea, zajedno.

I premda tvrtka drži monopol, njezina dugoročna dominacija nije zajamčena. U svijetu je nekoliko pokušaja kako bi se nadmašila EUV tehnologija.

Substrate, startup iz San Francisca koji podržavaju Peter Thielov Founders Fund i In-Q-Tel povezan s američkom obavještajnom zajednicom, prikupio je 100 milijuna dolara za sustav rendgenske litografije s akceleratorom čestica za koji tvrdi da može izrađivati značajke klase 2 nm po cijeni od oko 10.000 dolara po pločici, u usporedbi s približno 100.000 dolara kod vrhunskih EUV procesa. Canon također isporučuje komercijalne alate za nanootisak, dok je Nikon ušao s proizvodom niže klase, a Kina razvija moguću alternativu ASML-ovoj opremi.

Ništa od toga vjerojatno uskoro neće zamijeniti EUV skenere u masovnoj proizvodnji logičkih čipova, gdje ASML-ovi alati koštaju od otprilike 235 milijuna dolara za sustav s niskim NA do oko 380 milijuna dolara za EXE:5200B s visokim NA, koji je Intel instalirao krajem 2025. za svoj 14A čvor.

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