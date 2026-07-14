AI donijela desetostruki rast tržišta memorijskih čipova

To je snažan rast u usporedbi s manje od 500 milijardi dolara početkom 2025. godine. Desetostruki rast potaknut je sve većom potražnjom za memorijom velike propusnosti (HBM), koja se koristi u akceleratorima za umjetnu inteligenciju.

Najveći rast ostvarili su SK Hynix i Micron, zahvaljujući vodećoj poziciji u segmentu HBM memorije. Samsung je, unatoč tome što je zadržao status najvrjednije tvrtke s tržišnom kapitalizacijom od 1,37 bilijuna američkih dolara, bilježio sporiji rast jer su konkurenti brže povećavali proizvodne kapacitete za HBM. Kioxia i SanDisk, usmjereni na NAND memoriju, također su ostvarili značajne dobitke, budući da su ulaganja u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju potaknula rast cijele industrije memorijskih čipova.