Vlasnik Tindera plaća nagodbu zbog obmane

Američka regulatorna agencija Federal Trade Commission objavila je kako će Match Group platiti 14 milijuna američkih dolara kako bi riješila tužbu zbog obmanjujućih praksi. Naknada za nagodbu bit će iskorištena za pružanje obeštećenja oštećenim korisnicima usluga za upoznavanje koje uključuju Match.com, Tinder, Hinge, OkCupid i PlentyOfFish.

FTC je tužio Match Group 2019. godine. U tužbi je bilo navedeno kako su u toj tvrtci korišteni obmanjujuće oglase s ciljem poticanja pretplata, da bi zatim korisnicima otežali otkazivanje tih pretplata. Također su optuženi za blokiranje korisničkih računa kada su pokušali osporiti troškove naplate.

Osim plaćanja, Match Group pristao je jasno i uočljivo objaviti uvjete svog "šestomjesečnog jamstva", kao i sve uvjete ili ograničenja tih ponuda. Također će ponuditi jednostavne mehanizme za korisnike za otkazivanje pretplata. Neće uzvraćati niti poduzimati mjere protiv korisnika koji podnesu prigovore na naplatu i neće tim korisnicima uskratiti pristup plaćenim uslugama ili robi.