38 % svjetskih podatkovnih centara je u SAD-u

Podaci iz studenog 2025. ukazuju na američko vodstvo u digitalnoj infrastrukturi, s otprilike 38 % ukupnih podatkovnih centara u svijetu

Europa također ima značajan udio sa skoro 3.500 podatkovnih centara. Statistika ukazuje samo na broj podatkovnih centara, ali ne i na njihovu veličinu, odnosno podatkovni kapacitet, niti na potrošnju energije i fizičku veličinu.

U studenom 2025. godine u Sjedinjenim Državama bilo je prijavljeno 4.165 podatkovnih centara, što je najviše od bilo koje zemlje u svijetu. Dodatnih 499 nalazilo se u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok se 487 nalazilo u Njemačkoj.