Ministarstvo pravosuđa SAD zaplijenilo baze podataka ukradenih lozinki

FBI je zaplijenio domenu web3adspanels.org, koju su među provoditeljima prijevare s preuzimanjem računa koristili kao pozadinsku ploču za pohranu i manipuliranje nezakonito prikupljenim bankovnim podacima za prijavu. Zaplena je uslijedila otprilike mjesec dana nakon javne obavijesti FBI-a koju je objavio Nacionalni centar za nepravilnosti na internetu (IC3) o prijevari s preuzimanjem računa putem lažnog predstavljanja kao podrška financijskim institucijama.

Kriminalna skupina je prikazivala lažne oglase putem tražilica, uključujući Google i Bing, imitirajući sponzorirane oglase legitimnih bankovnih institucija. Iako su oglasi naizgled vodili na stranice legitimnih banaka, korisnici su preusmjeravani na lažne verzije tih web stranica koje su vodili kriminalci. Unutar tih lažnih stranica žrtve su unosile svoje korisničke podatke, koje su napadači prikupljali zlonamjernim softverom. Tim podacima kriminalci su pristupali stvarnim bankovnim računima žrtava i iskorištavali sredstva.

Prema FBI-jevom izvještaju, identificirano je najmanje 19 žrtava diljem Sjedinjenih Država, uključujući dvije tvrtke u Distriktu Sjevernog Georgije, čiji su računi kompromitirani ovom metodom. Ukupni gubici su procijenjeni na približno 28 milijuna dolara, s realnim gubicima oko 14,6 milijuna dolara. Zaplijenjena domena hostirala je poslužitelj koji je sadržavao ukradene pristupne podatke tisućama žrtava, uključujući vjerodajnice. Istražitelji ističu da je zaplijenjena domena nastavila služiti kao "odskočna točka" za ovakve prijevare sve do studenog 2025. godine.

Statistika IC3: od početka 2025. godine, FBI-jev Centar za pritužbe na internetski kriminal (IC3) dobio je više od 5.100 prijava o prijevari s preuzimanjem računa, uz prijavljene gubitke veće od 262 milijuna dolara.