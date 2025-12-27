Google i dalje posjeduje dominantnu poziciju na području pretraživanja Interneta

Unatoč stalnim raspravama o konkurenciji, regulaciji i porastu alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, Google ostaje zadana početna točka za većinu korisnika interneta. Njegova veličina, poznatost i integracija na različitim uređajima i uslugama pomažu u jačanju njegovog vodstva.

Microsoftov Bing zauzima drugo mjesto, ali sa znatnom razlikom, s nešto više od 4% globalnog tržišta. Nedavna ulaganja u značajke pretraživanja pokretane umjetnom inteligencijom i njegova duboka integracija s Windows i Microsoftovim proizvodima pomogli su Bingu da stekne vidljivost, no i dalje je daleko iza vodećeg na tržištu.

Drugi igrači zauzimaju samo male niše. Yandex drži skroman udio, uglavnom zbog regionalne upotrebe, dok se Yahoo i dalje oslanja na postojeće korisnike i partnerstva. DuckDuckGo, poznat po svom pristupu koji stavlja privatnost na prvo mjesto, ostaje nišna opcija unatoč rastućoj svijesti o zaštiti podataka. Zajedno, sve preostale tražilice čine mali dio globalnih pretraživanja.

Sveukupno, podaci naglašavaju koliko je tržište pretraživanja i dalje koncentrirano. Čak i 2025. godine, ulazna vrata interneta i dalje su uglavnom pod kontrolom jedne tvrtke.