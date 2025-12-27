Google i dalje posjeduje dominantnu poziciju na području pretraživanja Interneta

Prema podacioma StatCountera, Google i dalje uvelike dominira globalnim pretraživanjem, čineći gotovo 90% svih pretraživanja diljem svijeta

Mreža subota, 27. prosinca 2025. u 20:14

Unatoč stalnim raspravama o konkurenciji, regulaciji i porastu alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, Google ostaje zadana početna točka za većinu korisnika interneta. Njegova veličina, poznatost i integracija na različitim uređajima i uslugama pomažu u jačanju njegovog vodstva.

Microsoftov Bing zauzima drugo mjesto, ali sa znatnom razlikom, s nešto više od 4% globalnog tržišta. Nedavna ulaganja u značajke pretraživanja pokretane umjetnom inteligencijom i njegova duboka integracija s Windows i Microsoftovim proizvodima pomogli su Bingu da stekne vidljivost, no i dalje je daleko iza vodećeg na tržištu.

Drugi igrači zauzimaju samo male niše. Yandex drži skroman udio, uglavnom zbog regionalne upotrebe, dok se Yahoo i dalje oslanja na postojeće korisnike i partnerstva. DuckDuckGo, poznat po svom pristupu koji stavlja privatnost na prvo mjesto, ostaje nišna opcija unatoč rastućoj svijesti o zaštiti podataka. Zajedno, sve preostale tražilice čine mali dio globalnih pretraživanja.

Sveukupno, podaci naglašavaju koliko je tržište pretraživanja i dalje koncentrirano. Čak i 2025. godine, ulazna vrata interneta i dalje su uglavnom pod kontrolom jedne tvrtke. 



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija