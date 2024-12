HERE drži 59% europskog tržišta karata za navigaciju u vozilu u H1 2024.

Značaj preciznih i ažurnih kartografskih podataka ubrzano raste, osobito s porastom naprednih sustava za pomoć vozaču (ADAS) i uvođenjem propisa kao što su Inteligentna pomoć pri brzini (ISA) i Upozorenja na cesti za program procjene novih automobila (NCAP). Karte mogu razumjeti značajke i uvjete na cesti, prepoznati ograničenja brzine i pružiti pravovremena upozorenja. Stoga potreba za visokokvalitetnim kartama postaje ključna za povećanje sigurnosti vozila i udobnosti vožnje.

Četiri proizvođača

Unatoč sve većem značaju karata, nema mnogo proizvođača u industriji kartiranja zbog velikih prepreka u izradi i održavanju svježih karata. Samo četiri kartografske tvrtke, naime HERE, TomTom, Google i Mapbox, nude svoje kartografske podatke za globalnu navigaciju u vozilima proizvođačima automobila. Europa i Sjeverna Amerika neke su od ključnih regija u kojima proizvođači automobila integriraju mapiranje i navigaciju unutar vozila.

Europa, jedno od ključnih tržišta za pružatelje kartografskih usluga, dom je brojnih proizvođača automobila. HERE drži lavovski udio (59%) u licenciranju sadržaja kartografskih podataka za navigaciju u vozilu u Europi, a slijedi ga TomTom s 31% tržišnog udjela. Zajedno u Europi imaju više od 80% tržišta u prvoj polovici 2024. godine, prema Counterpointovom European In-Vehicle Navigation Trackeru.

HERE je u posljednjih sedam godina konstantno zauzimao prvo mjesto u Indeksu učinkovitosti lokacijske platforme Counterpointa. Pruža aktualiziran i napredan sadržaj za mapiranje u vozilu za većinu proizvođača koji isporučuju svoje automobile u Europu. Takav uspjeh može se pripisati HERE-inom proaktivnom pristupu rješavanju izazova u industriji kroz inovativne ponude kao što je UniMap, važan sadržaj kao što su ISA karte i više. Na primjer, lansiranje ADAS/AD tehnologije razine 3 od strane Mercedesa i BMW-a pokreće HERE HD Live Map, što naglašava povjerenje i iznimnu kvalitetu HERE kartografskih podataka.

Primjena AI

Sve veći napredak u umjetnoj inteligenciji doveo je do automatiziranih sustava za izradu karata koji mogu brzo obraditi ogromne količine podataka s manje ljudskih unosa, kao što je UniMap tvrtke HERE. To dovodi do bržeg ažuriranja karte i kraćeg vremena osvježavanja, čime se u konačnici povećava pokrivenost svježinom karte i dubina podataka. Kvaliteta kartografskih podataka usko je povezana s korisničkim iskustvom EV-a. Stoga su točni kartografski podaci presudni za uspjeh vozila nove generacije kao što su električna vozila jer pomažu korisnicima električnih vozila da učinkovitije planiraju svoje rute i lociraju stanice za punjenje, čime se podiže iskustvo električnog vozila ublažavanjem brige oko dosega vozila.

AI će igrati ključnu ulogu u automatiziranim kartama jer proizvođači automobila dodaju više senzora za prelazak s ADAS na ADS razine. U tijeku je rasprava o tome jesu li karte neophodne za prelazak tehnologije samovozeće na tehnologiju bez mapa. Neki proizvođači automobila prihvaćaju Teslin pristup korištenjem end-to-end tehnologije autonomne vožnje (E2E AD), koja se oslanja na percepciju i pokušava dokazati eliminaciju potrebe za HD kartama. Razvoj karata visoke razlučivosti može biti skup, dugotrajan i zahtjevan za resursima. U Counterpointu vjeruje da su karte visoke razlučivosti (HD) pouzdanije i da će biti presudne za sigurnost autonomnih vozila budući da omogućuju najbolju točnost s dubljom integracijom skupa senzora s jedne strane i optimizacijom na razini silicija s druge strane. Dakle, za visoko precizno pozicioniranje, visokokvalitetni povratni sloj senzora donosi pouzdano iskustvo navigacije visoke razlučivosti u stvarnom vremenu.

Navigacija i autonomija

Budući da su elektrifikacija i autonomija dva ključna trenda koji pokreću iskustvo vožnje sljedeće generacije, uloga dobavljača sadržaja karte postala je ključna za sigurniju i pouzdaniju navigaciju. Međutim, prepreke za ulazak u industriju izrade karata rastu i biti uspješan u kartografskom i navigacijskom prostoru postaje sve teži kako se industrija kreće u eru Automotive 2.0. Nadalje, kako sigurnost postaje ključna, regulatorna ograničenja mogu predstavljati dodatne prepreke i izazove za nove sudionike. Ostaje za vidjeti kako će Google i Mapbox ponuditi rješenja za automobile na razini HERE ili TomTom dosljedno i u velikom obimu.

Regionalni prvaci poput NavInfo, Zenrin, Naver, MapmyIndia iz Kine, Japana, Južne Koreje i Indije, redom, pokušavaju izgraditi i održavati karte ograničene na svoje zemljopisne regije i također će se morati povećati kako bi prihvatili ove nove trendove.