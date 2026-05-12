Održan prvi Croatian Data Center Summit

Summit je bio prvi veliki stručni skup u Hrvatskoj posvećen razvoju podatkovnih centara, cloud tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi. Strukturiran je oko tri ključna tematska područja:: utjecaja umjetne inteligencije na zahtjeve digitalne infrastrukture, smjernice prema klimatskoj neutralnosti do 2030. godine te investicijskih kriterija i modela financiranja modernih podatkovnih centara.

Konferenciju je otvorio Goran Đoreski, predsjednik HRDCA-e i direktor tvrtke Digital Realty u Hrvatskoj, istaknuvši da se „Hrvatska nalazi u odličnoj sigurnosnoj, političkoj, geografskoj i energetskoj situaciji, što nas stavlja u poziciju da iskoristimo potencijale koje pružaju tržišta EU-a i jugoistočne Europe“, dodavši kako trebamo težiti dugoročno održivim poslovnim modelima u razvoju umjetne inteligencije.

Keynote predavanje o DSX-u i budućnosti umjetne inteligencije održao je Vladimir Prodanović iz tvrtke NVIDIA, jedan od ključnih ljudi zaduženih za implementaciju AI podatkovnih centara u Europi i Aziji.

Naglasio je kako uspon tvornica umjetne inteligencije temeljno mijenja način na koji se digitalna infrastruktura dizajnira i gradi te kako ona postaje integrirana u velikim razmjerima.

Prema izvješću Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA) za 2026. godinu Hrvatska bilježi godišnju stopu rasta kapaciteta od 30 posto, čime je vodeća u cijeloj regiji srednje i istočne Europe, ispred Poljske (15 posto) i Rumunjske (14 posto). Na razini Europe, EUDCA projicira kumulativna ulaganja od 176 milijardi eura u podatkovne centre u razdoblju do 2031.

Piotr Kowalski iz Poljske udruge podatkovnih centara (PLDCA) u razgovoru s Igorom Grdićem, dopredsjednikom HRDCA i regionalnim direktorom Vertiva za centralnu Europu predstavio je primjer kako je Poljska u svega nekoliko godina značajno ojačala svoj sektor podatkovnih centara i postala regionalnim čvorištem.

Filip Olujić, dopredsjednik HRDCA i predsjednik uprave Databoxa i Vjekoslav Vorih iz ABB-a razgovarali su o aktualnim trendovima u industriji podatkovnih centara.