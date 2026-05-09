Koja zemlja u Europi ima najviše podatkovnih centara?

Podatkovni centri okosnica su umjetne inteligencije i pokreću sve — od upita AI chatbotova do streaminga videa i datoteka pohranjenih u cloudu

Sadrže poslužitelje, sustave za pohranu i mrežnu opremu koja se koristi za pohranu, obradu i distribuciju podataka. Što je više podatkovnih centara, to je veći kapacitet za razvoj i primjenu umjetne inteligencije. No oni troše velike količine energije i zahtijevaju znatne površine zemljišta.

podatkovni centri, vodeće države u svijetu

SAD uvjerljivo prvi

Prema izvješću AI Index Report 2026, koje je objavio Stanfordski institut za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka, SAD je nedvojbeni globalni lider po broju podatkovnih centara, s više nego dvostruko većim brojem od EU-a. Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo nalaze se ispred Kine.

Većina svjetske infrastrukture podatkovnih centara koncentrirana je u malom broju zemalja. Prema podacima platforme Cloudscene, koja se također koristi u izvješću, Sjedinjene Američke Države prednjače s velikom razlikom — s 5.427 podatkovnih centara u 2025. godini. To je više od deset puta više nego u bilo kojoj drugoj zemlji, što jasno pokazuje razmjere američkog vodstva.

Zemlje EU-a zajedno imaju 2.269 podatkovnih centara, što je oko 42 % broja u SAD-u. Kada se uključi i Ujedinjeno Kraljevstvo, taj udio raste na oko 51 %, što ponovno naglašava snažnu poziciju SAD-a.

Njemačka i UK ispred Kine

Dva velika europska gospodarstva — Njemačka (529) i Ujedinjeno Kraljevstvo (523) — slijede SAD. Upečatljivo je da su ispred Kine, koja ima 449 podatkovnih centara, unatoč svojoj snazi kao tehnološke i inovacijske sile.

Kanada (337), Francuska (322) i Australija (314) također imaju više od 300 podatkovnih centara. Nizozemska je blizu tog praga s 298 centara.

Većina ostalih zemalja ima manje od 300 objekata.

Rusija (251) i Japan (222) zaokružuju prvih deset po broju podatkovnih centara, dok Brazil i Meksiko imaju između 150 i 200 centara.

podatkovni centri u državama Europe

Europske nejednakosti

Nakon vodećih pozicija Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nizozemske, samo nekoliko drugih europskih zemalja ima više od 100 podatkovnih centara: Italija (168), Španjolska (144), Poljska (144) i Švicarska (121).

Švedska (95), Belgija (81), Austrija (68), Ukrajina (58), Irska (55) i Danska (50) imaju između 50 i 100 podatkovnih centara.

Regionalni obrasci raspodjele su jasni: zapadna Europa dominira, sjeverna Europa je manja, ali strateški važna, dok su srednja i istočna Europa fragmentiranije i slabije razvijene.

Nekoliko zemalja EU-a ima manje od 35 podatkovnih centara. Među zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u, Turska prednjači s 35.

FLAP-D tržišta

Europska industrija podatkovnih centara koncentrirana je oko skupine gradova poznate kao FLAP-D: Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz i Dublin. Prema podacima Atlas Edgea, ta tržišta privlače najviše investicija, infrastrukture i aktivnosti operatera.

Ove lokacije dominiraju jer objedinjuju ključne internetske čvorišne točke, snažnu potražnju iz financijskog i tehnološkog sektora, izvrsnu povezanost, razvijenu cloud infrastrukturu te stabilno regulatorno i poslovno okruženje.

Iako se zemlje FLAP-D skupine nalaze među vodećima u Europi (uključujući EU, zemlje kandidatkinje, EFTA-u i Ujedinjeno Kraljevstvo), Irska zaostaje po ukupnom broju podatkovnih centara.