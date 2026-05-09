Koja zemlja u Europi ima najviše podatkovnih centara?

Podatkovni centri okosnica su umjetne inteligencije i pokreću sve — od upita AI chatbotova do streaminga videa i datoteka pohranjenih u cloudu

Gorden Knezović subota, 9. svibnja 2026. u 09:00
📷 shutterstock
shutterstock

Sadrže poslužitelje, sustave za pohranu i mrežnu opremu koja se koristi za pohranu, obradu i distribuciju podataka. Što je više podatkovnih centara, to je veći kapacitet za razvoj i primjenu umjetne inteligencije. No oni troše velike količine energije i zahtijevaju znatne površine zemljišta.

podatkovni centri, vodeće države u svijetu
podatkovni centri, vodeće države u svijetu

SAD uvjerljivo prvi

Prema izvješću AI Index Report 2026, koje je objavio Stanfordski institut za umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka, SAD je nedvojbeni globalni lider po broju podatkovnih centara, s više nego dvostruko većim brojem od EU-a. Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo nalaze se ispred Kine.

Većina svjetske infrastrukture podatkovnih centara koncentrirana je u malom broju zemalja. Prema podacima platforme Cloudscene, koja se također koristi u izvješću, Sjedinjene Američke Države prednjače s velikom razlikom — s 5.427 podatkovnih centara u 2025. godini. To je više od deset puta više nego u bilo kojoj drugoj zemlji, što jasno pokazuje razmjere američkog vodstva.

Zemlje EU-a zajedno imaju 2.269 podatkovnih centara, što je oko 42 % broja u SAD-u. Kada se uključi i Ujedinjeno Kraljevstvo, taj udio raste na oko 51 %, što ponovno naglašava snažnu poziciju SAD-a.

Njemačka i UK ispred Kine

Dva velika europska gospodarstva — Njemačka (529) i Ujedinjeno Kraljevstvo (523) — slijede SAD. Upečatljivo je da su ispred Kine, koja ima 449 podatkovnih centara, unatoč svojoj snazi kao tehnološke i inovacijske sile.

Kanada (337), Francuska (322) i Australija (314) također imaju više od 300 podatkovnih centara. Nizozemska je blizu tog praga s 298 centara.
Većina ostalih zemalja ima manje od 300 objekata.

Rusija (251) i Japan (222) zaokružuju prvih deset po broju podatkovnih centara, dok Brazil i Meksiko imaju između 150 i 200 centara.

podatkovni centri u državama Europe
podatkovni centri u državama Europe

Europske nejednakosti

Nakon vodećih pozicija Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nizozemske, samo nekoliko drugih europskih zemalja ima više od 100 podatkovnih centara: Italija (168), Španjolska (144), Poljska (144) i Švicarska (121).

Švedska (95), Belgija (81), Austrija (68), Ukrajina (58), Irska (55) i Danska (50) imaju između 50 i 100 podatkovnih centara.

Regionalni obrasci raspodjele su jasni: zapadna Europa dominira, sjeverna Europa je manja, ali strateški važna, dok su srednja i istočna Europa fragmentiranije i slabije razvijene.

Nekoliko zemalja EU-a ima manje od 35 podatkovnih centara. Među zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU-u, Turska prednjači s 35.

FLAP-D tržišta

Europska industrija podatkovnih centara koncentrirana je oko skupine gradova poznate kao FLAP-D: Frankfurt, London, Amsterdam, Pariz i Dublin. Prema podacima Atlas Edgea, ta tržišta privlače najviše investicija, infrastrukture i aktivnosti operatera.

Ove lokacije dominiraju jer objedinjuju ključne internetske čvorišne točke, snažnu potražnju iz financijskog i tehnološkog sektora, izvrsnu povezanost, razvijenu cloud infrastrukturu te stabilno regulatorno i poslovno okruženje.

Iako se zemlje FLAP-D skupine nalaze među vodećima u Europi (uključujući EU, zemlje kandidatkinje, EFTA-u i Ujedinjeno Kraljevstvo), Irska zaostaje po ukupnom broju podatkovnih centara.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi