Popravak podatkovnih centara u UAE-u i Bahreinu trajat će mjesecima

Nakon što su SAD u veljači ušli u rat s Iranom, Iran je pokrenuo iznenadne napade raketama i dronovima na infrastrukturu u susjednim arapskim državama i drugim zemljama zapadne Azije koje su saveznice SAD-a.

UAE, koji održava bliske odnose s američkim predsjednikom Donald Trump i nedavno je objavio izlazak iz Organization of the Petroleum Exporting Countries, sada je djelomično izoliran te predstavlja jednu od glavnih meta Irana. UAE je u ponedjeljak objavio da je presreo 15 projektila i četiri drona koje je ispalio Iran — prvi put otkako je 8. travnja dogovoreno primirje između SAD-a i Irana.

Jedan napad dronom izazvao je ozbiljan požar u naftnom postrojenju u Fujairah, u kojem su ranjena trojica indijskih državljana. Iran je također napao prazan tanker u vlasništvu državne naftne kompanije UAE-a dok je pokušavao proći kroz Strait of Hormuz.

„Regija Bliskog istoka (UAE) (ME-CENTRAL-1) pretrpjela je štetu kao rezultat sukoba na Bliskom istoku te trenutačno nije u mogućnosti pouzdano podržavati korisničke aplikacije. Iako neka radna opterećenja i dalje funkcioniraju normalno, snažno preporučujemo korisnicima da što prije migriraju sve dostupne resurse u druge regije i obnove nedostupne resurse iz udaljenih sigurnosnih kopija. Relevantne operacije naplate trenutačno su obustavljene dok ne obnovimo normalno poslovanje u ovoj AWS regiji. Očekuje se da će taj proces trajati nekoliko mjeseci”, naveo je Amazon u izjavi o stanju usluge.

Islamic Revolutionary Guard Corps objavio je preko nacionalnih novinskih agencija popis „legitimnih ciljeva”, među kojima su se našli uredi i infrastruktura američkih tehnoloških kompanija poput AWS-a, Google, Microsoft, IBM, Oracle i NVIDIA. IRGC je također državnim medijima poručio da su napadi bili usmjereni na utvrđivanje uloge tih objekata u podršci neprijateljskim vojnim i obavještajnim sposobnostima.

Podatkovni centri i druga digitalna infrastruktura sve više postaju kritična infrastruktura zbog svoje dvojne — vojne i civilne — namjene, čega je IRGC itekako svjestan.