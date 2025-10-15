Željko Ivanković - Vlak

Željeznica je razmjerno stara tehnologija, koja je različitim "rejuvenacijama" u mnogim zemljama ostala mlada do danas. U Hrvatskoj je, međutim, oronula kao da je radila u rudnicima trećeg svijeta. U posljednje vrijeme na nekim dionicama ipak dobiva kakav takav "face lifting". Iz Splita za Zagreb vlakom se (koji između dva najveća grada u državi vozi jednom dnevno!) putuje i dalje osam – osam i pol sati. Sjedala su ipak presvučena novim presvlakama, i nije sve onako gadljivo prljavo kako je znalo biti. Podsjećam da je Niko Bulić, ministar turizma sredinom devedesetih, kao jednu od najvažnijih turističkih reformi naredio čišćenje zahoda na benzinskim crpkama i drugim stajalištima uz ceste prema Jadranu.