Željko Ivanković - Povijest se ne ponavlja

O recentnom valu inflacije ekonomisti će raspravljati još godinama, kao što su do jučer raspravljali o slomu financijskih tržišta iz 2007. godine, ciparskoj, grčkoj i krizi eurozone koje su uslijedile, i periodično će se vraćati u rasprave, kao što se vraćaju azijska i ruska kriza iz devedesetih, također i meksička, zatim antiinflacijski val, dogovor u Hotelu Plaza i slom Wall Streeta iz osamdesetih, napuštanje zlatnog standarda iz sedamdesetih, sve do velike ekonomske krize s kraja dvadesetih i u tridesetim godinama, a ni krize neposredno prije Prvog svjetskog rata nisu zatvorena poglavlja. To nije problem. Veća je nevolja što nerijetko tvrde kako je ispravno isključivo njihovo tumačenje, što je razmjerno pouzdan znak da onaj koji ga zastupa nije duboko proučio ekonomsku aktivnost.