AI u cyberu: pomoć ili prečac?

Mnogim power-userima ne treba posebno objašnjavati koji su benefiti onoga što danas nazivamo AI-jem. Za druge, međutim, vidim niz inicijativa koje šire evanđelje po umjetnoj inteligenciji. Valjda je to potrebno jer treba pojačati momentum, kao da te teme već nisu dovoljno prisutne. Seminari, radionice, "edukacije" – uglavnom za tvrtke iz privatnog i javnog sektora, tu i tamo nešto i za pojedince. Kvaliteta sadržaja varira, od onoga što ima naznake nečeg zaista korisnog, do sadržaja s maksimalnim cringeom. Ukratko, ima ponešto za svakog.