Tvornice radnicima!

U rujnu 2024. Europska komisija objavila je prvi poziv za pokretanje tzv. AI Factories, naški govoreći “AI tvornica” – data centara velikog kapaciteta posebno prilagođenih za potrebe i resurse umjetne inteligencije. Koncept financiranja bio je tipičan za veće EU projekte – dio iz središnjeg EU budžeta, dio iz budžeta država domaćina a dio iz privatnog sektora.