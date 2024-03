Oleg Maštruko - Peak support je iza nas

Već godinama imam mail adresu na iskon.hr, dodijelio mi ju je Damir Sabol osobno kad je tek počinjao, još dok je bio smješten u podrumu Zagrepčanke i bavio se modemskim ulazima brzine valjda 14.400 bps, vjerojatno US Robotics, ako se tko sjeća te nekada kultne marke modema. Svatko tko je držao do sebe, koristio je US Robotics. Petric i ja došli smo u reportažni obilazak za prvi broj Mreže, i bili smo dosta sumnjičavi prema modelu svih tadašnjih providera, kojih je bilo možda 4-5. Govorili smo mu kako će propast' i da se ostavi ćorava posla (Sinko, poslušaj savjet Broja Jedan...) On je rekao – nećemo propast', evo da ti otvorim mail kod nas. Utipkao je nešto, i stvorila se mail adresa.