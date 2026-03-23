Novci nisu sjeli

Naravno ogroman je broj penzića koji odbijaju ovladati čak i najjadnijim elementima tech ponude. Mob aplikacije, bankomati i slično – nula bodova. Bankarica mu odmah na početku ponudi app, ali "Ja vam to ne koristim, hehehe". Moram priznati da i sam nalazim banking aplikacije očajno dizajniranima. Neke su radili moji frendovi, znanci i njihove kompanije. Shvaćam da netko tko nije techie kao ja i odrastao je u vremenima telefona s rotirajućim brojčanikom to niti kuži niti ima volje da shvati. Penzićima bi pomogla neka super pojednostavljena verzija gdje samo mogu vidjeti je li sjela penzija i koliko im je ostalo. Neko vrijeme su se za njih prodavali super jednostavni mobiteli, ogromne tipke, i samo primanje i zvanje poziva. E pa takve banking aplikacije im treba dati.