AI zaslužuje centralno mjesto razgovora

Jedni su odmah vidjeli povijesni razvojni skok, drugi još jedan nerealni megaprojekt. No bez obzira na konačni ishod, jedna stvar je jasna: takve teme više nisu egzotične. U svijetu u kojem najveće tehnološke kompanije ulažu stotine milijardi dolara u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, hyperscale data centri snage jednog ili više gigavata postali su nova realnost. Europa kasni, tradicionalna tržišta poput Frankfurta, Londona, Amsterdama, Pariza i Dublina sve su zasićenija, a potraga za novim lokacijama tek počinje.