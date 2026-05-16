Mitovi oko Mythosa: novi alati, stari problemi

Kad se pojavi nova AI priča, javni prostor gotovo po pravilu sklizne u jednu od dvije krajnosti. Ili slušamo da dolazi tehnološki armagedon i da će jedan model sutra "srušiti internet", to su oni "tektonski pomaci", ili se cijela stvar otpisuje kao još jedan pompozni marketinški performans. Ja ipak malo više naginjem ovom drugome. Taj je Cialdinijevski element oskudice u slučaju Mythosa pogođen gotovo savršeno: nešto je toliko opasno da vam to ne možemo prodati – ali pazite, imamo to nešto. No čak i kad skinemo taj sloj drame, ostaje neugodna činjenica da AI ipak ubrzava dio problema koje ionako već godinama nismo adekvatno riješili. Pričam o upravljanju ranjivostima.