Aco Momčilović - Umjetna inteligencija u svakodnevnim (poslovnim) aktivnostima

I to je dobar znak da umjetna inteligencija ulazi u živote ljudi, bez obzira na to kakvim se poslovima bave i u kojim su industrijama. Samo aktivnosti koje sam ja provodio i u kojima sam sudjelovao u Hrvatskoj, obuhvaćaju primjenu umjetne inteligencije u javnoj administraciji, utjecaj umjetne inteligencije na rezultate izbora u superizbornoj godini na razini svijeta, pa sve do teme stvaranja lažnih slika (slučaj deepfakes s Taylor Swift), i promjena koje bi tehnologija mogla donijeti u vođenju projekata, što adresiraju globalne udruge za upravljanje projektima poput IPMA-e. Osim neizbježne regulative i Akta o umjetnoj inteligenciji EU, koji će vjerojatno biti izglasan u vrijeme objave ovog članka, konačno se u medijima počelo više govoriti i o hardverskoj strani cijele priče. Željko Kardum adresirao je temu rata čipova, u svojoj emisiji, i povijesti i odnosima svjetskih igrača kao što su TSMC ili europski ASML i njihovi geopolitički odnosi i potencijalni utjecaj na razvoj novih generacija AI sustava. Ili Nvidia, koja je, kako izgleda, i dalje relativno nepoznata kompanija u općoj populaciji, iako je nevjerojatnim rastom dionica, prema vrijednosti došla na malu listu najvrednijih svjetskih kompanija. Dodatno otvaranje i širenje teme umjetne inteligencije vidi se i u tome da sam nedavno i u jednom Rotary klubu držao kratko predavanje na temu – Kako (i zašto) približiti AI svim ljudima?, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu održan je i okrugli stol na temu umjetne inteligencije i psihologije, koji je bio odlično posjećen. Tema i perspektiva očito ima dovoljno, i prema sadašnjim planovima i postojećim dogovorima, u idućih nekoliko mjeseci trend će se nastaviti, te ću imati prilike govoriti o toj temi na nizu konferencija i predavanja.