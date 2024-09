Aco Momčilović - Transformacija maloprodaje

U maloprodaji, umjetna inteligencija više nije samo futuristički koncept; to je stvarnost koja drastično mijenja način kako maloprodajni lanci posluju i komuniciraju s kupcima. Zamislite da uđete u trgovinu u kojoj već znaju vaše preferencije, predviđaju vaše potrebe i osiguravaju besprijekorno iskustvo kupnje, kako online, tako i offline. Ovo nije pogled u daleku budućnost; to je nova norma u maloprodaji, potaknuta izvanrednim mogućnostima UI-ja. Ovaj članak istražuje kako UI mijenja maloprodajnu industriju, od poboljšanja opskrbnih lanaca, do stvaranja personaliziranih iskustava kupnje, te nudi uvide u buduće implikacije tih tehnologija.