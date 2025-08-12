Vjerovali ili ne - AOL uskoro gasi uslugu dial-up pristupa Internetu

Možda su prošla desetljeća otkako ste zadnji put čuli škripavo škripanje povezivanja putem dial-up interneta, ali nekoliko tisuća korisnika AOL-a i dalje se oslanja na ovu zastarjelu metodu.

AOL je najavio kako će 30. rujna ukinuti svoju dial-up uslugu, službeno označavajući kraj jedne ere u povijesti interneta. U istom roku u povijesnim će se bespućima naći i softver AOL Dialer te web preglednik AOL Shield.

Nekad se njihov broj penjao i do desetaka milijuna pretplatnika, najvjerojatnije zahvaljujući hrpama besplatnih probnih CD-ova. Danas dial-up internet ne uspijeva konkurirati mnogo bržim širokopojasnim opcijama, koje uključuju kabelske, optičke i satelitske alternative.

Iako je AOL-ova dial-up usluga s vremenom izgubila na relevantnosti, ostala je prisutna 34 godine prije nego što je doživjela istu sudbinu kao i druge tehnološke ikone 90-ih poput Blockbustera, Discmansa i AOL Instant Messengera. Sada će kultnu serenadu modema biti moguće čuti uglavnom kroz reprodukcije na društvenim mrežama.