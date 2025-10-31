Talijani kupuju AOL od Yahooa

Talijanska tehnološka tvrtka Bending Spoons preuzet će AOL od Yahooa, iza kojeg stoji Apollo Global Management. Osigurali su paket financiranja dugom vrijedan 2,8 milijardi američkih dolara za potporu akviziciji i najavili ulaganja u istraživanje i razvoj te buduće aktivnosti spajanja i preuzimanja.



Financijske pojedinosti o transakciji nisu objavljeni. Moguće je kako je riječ o 1,4 mlrd. USD. Paket financiranja osigurao je konzorcij vodećih banaka uključujući Banco BPM, BNP Paribas, CACIB Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, ​​Société Générale, UniCredit i Wells Fargo. Ova runda donosi ukupno financiranje duga Bending Spoonsa u 2025. na oko četiri mlrd. USD.



U Bending Spoonsu su uvjereni kako AOL ima snažne temelje, s oko 30 milijuna mjesečno i osam milijuna aktivnih korisnika dnevno. Također, nalazi se među 10 najkorištenijih aplikacija za e-poštu na globalnoj razini.



Talijanska tvrtka sa sjedištem u Milanu pojavila se kao jedna od najistaknutijih europskih tehnoloških tvrtki, sa strategijom kupnje tehnoloških tvrtki u problemima i njihovog restrukturiranja. Prije mjesec dana preuzeli su platformu za video Vimeo, a prije toga servis za dijeljenje datoteka WeTransfer, alat za bilježenje Evernote i uređivač fotografija Remini. Moguće je kako će pokrenuti inicijalnu javnu ponudu dionica u Sjedinjenim Državama.