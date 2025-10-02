Yahoo bi mogao prodati AOL Talijanima

Yahoo je u poodmaklim pregovorima o prodaji AOL-a talijanskoj tehnološkoj tvrtki Bending Spoons za oko 1,4 milijarde američkih dolara. Konačni sporazum još nije potpisan, pa bi pregovori još mogli propasti.



Apollo Global Management bi se tako mogao riješiti jednog od najprepoznatljivijih imena ranog internetskog doba. Ta je investicijska tvrtka 2021. godine stekla 90 posto udjela u tvrtki od Verizona u poslu vrijednom pet mlrd. USD.



Dogovor bi označio novo poglavlje za nekadašnjeg diva internetskog doba, poznatog po svojoj usluzi e-pošte i obavijesti "You've got mail." AOL je bio dijelom najvećeg spajanja u povijesti kada se 2000. godine spojio s Time Warnerom, ali mega-posao rezultirao je regulatornim istragama i otpisima.



Bending Spoons se pojavio kao jedna od najistaknutijih europskih tehnoloških tvrtki, sa strategijom kupnje tehnoloških tvrtki u problemima i njihovog preuređenja. U veljači 2024. tvrtka je završila rundu financiranja koja ju je procijenila na 2,55 mlrd. USD, što je čini rijetkim jednorogom u talijanskom tehnološkom krajoliku.



Namjerili su se na AOL-ovu ogromnu korisničku bazu, koju namjeravaju dodati svom portfelju mobilnih aplikacija. AOL ostvaruje prihode od oglašavanja i putem svojih pretplatničkih usluga, uključujući zaštitu od krađe identiteta LifeLock, upravljanje lozinkama LastPass i zaštitu od zlonamjernog softvera McAfee Multi Access.



Promet na AOL-ovoj web stranici porastao je za 20 posto u odnosu na prethodnu godinu među korisnicima u dobi od 25 i 54 godine, nadmašujući rast u kategoriji korisnika u dobi od 55 i više godina. Rast je potaknut uvođenjem više novih kategorija sadržaja.



Bending Spoons, čiji proizvodi broje 300 milijuna mjesečnih korisnika, nedavno je proveo nekoliko akvizicija, uključujući uslugu dijeljenja datoteka WeTransfer. Prošli mjesec dogovorio je preuzimanje privatne tvrtke za video platformu Vimeo za 1,38 mlrd. USD, što je njihova najveća akvizicija do sada.