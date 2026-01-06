Ništa nije sveto: Eto umjetne inteligencije i u Tamagochiju

Klon popularnog virtualnog ljubimca može biti sretan, ljut, pospan i ponuditi nešto što u tvrtci Takway.Ai nazivaju "podmuklim osmijehom"

Mreža utorak, 6. siječnja 2026. u 14:44
Sweekar 📷 Takway.ai
Sweekar Takway.ai

Tijekom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD) predstavljen je Sweekar, uređaj koji tehnički nije pravi Tamagotchi, ali nije ni daleko od legendarnog virtualnog ljubimca. Samo što je u njega utrpana umjetna inteligencija, pomoću koje može "osjetiti vaš dodir, zapamtiti vaš glas, priče i neobične pojedinosti". 

Uređaj u obliku jajeta također vibrira, trese se i raste. Može biti sretan, ljut, pospan i ponuditi nešto što u tvrtci Takway.Ai, koja proizvodi ovu malu igračku, nazivaju "podmuklim osmijehom". Ima cikluse rasta, u rasponu od jajeta do odrasle osobe. Tijekom svake od njih bi trebao steći određene sposobnosti i kontinuirano rasti i razumjeti više o vama i vašoj osobnosti.

No, fokus je na korištenju umjetne inteligencije za pamćenje, pa tako može upamtiti vaše ime i omiljenu boju, a sjetit će se i kad ste zaboravili njegov rođendan. Pogoni ga kombinacija Googleovog Geminija i ChatGPT-ja.

Za ovu neobičnu igračku bit će pokrenuta kampanja na platformi za crowdfunding Kickstarter u ožujku ove godine. Početna cijena bi mogla biti između 150 i 200 američkih dolara



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi