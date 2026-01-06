Ništa nije sveto: Eto umjetne inteligencije i u Tamagochiju

Tijekom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD) predstavljen je Sweekar, uređaj koji tehnički nije pravi Tamagotchi, ali nije ni daleko od legendarnog virtualnog ljubimca. Samo što je u njega utrpana umjetna inteligencija, pomoću koje može "osjetiti vaš dodir, zapamtiti vaš glas, priče i neobične pojedinosti".



Uređaj u obliku jajeta također vibrira, trese se i raste. Može biti sretan, ljut, pospan i ponuditi nešto što u tvrtci Takway.Ai, koja proizvodi ovu malu igračku, nazivaju "podmuklim osmijehom". Ima cikluse rasta, u rasponu od jajeta do odrasle osobe. Tijekom svake od njih bi trebao steći određene sposobnosti i kontinuirano rasti i razumjeti više o vama i vašoj osobnosti.



No, fokus je na korištenju umjetne inteligencije za pamćenje, pa tako može upamtiti vaše ime i omiljenu boju, a sjetit će se i kad ste zaboravili njegov rođendan. Pogoni ga kombinacija Googleovog Geminija i ChatGPT-ja.



Za ovu neobičnu igračku bit će pokrenuta kampanja na platformi za crowdfunding Kickstarter u ožujku ove godine. Početna cijena bi mogla biti između 150 i 200 američkih dolara.