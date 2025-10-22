Preko 6 milijardi korisnika interneta u svijetu

Od tog broja, 5,66 milijardi, ili 68,7 posto globalne populacije, bili su korisnici društvenih mreža.

Internet, koji povezuje milijarde ljudi diljem svijeta, ključni je stup modernog informacijskog društva. Sjeverna Europa bila je na prvom mjestu među svjetskim regijama po udjelu stanovništva koje koristi internet u 2025. godini. U Nizozemskoj, Norveškoj i Saudijskoj Arabiji, 99 posto stanovništva koristilo je internet od veljače 2025. godine. Sjeverna Koreja bila je na suprotnom kraju spektra, s praktički nikakvom penetracijom korištenja interneta među općom populacijom, posljednja u svijetu.

Istočna Azija bila je dom najvećeg broja korisnika interneta u svijetu - preko 1,34 milijarde prema posljednjem popisu. Južna Azija bila je na drugom mjestu s oko 1,2 milijarde korisnika interneta. Kina, Indija i Sjedinjene Američke Države nalaze se ispred drugih zemalja svijeta po broju korisnika interneta.

penetracija korisnika interneta po regijama, veljača 2025.

Od 2024. godine, udio žena korisnika interneta u svijetu iznosio je 65 posto, što je 5 posto manje od udjela muškaraca. Razlika u korištenju interneta među spolovima bila je veća u afričkim zemljama, s razlikom od oko 10 posto. Regije diljem svijeta, poput Zajednice neovisnih država i Europe, pokazale su manju razliku u korištenju između spolova.

Od 2024. godine, globalna upotreba interneta bila je veća među pojedincima u dobi između 15 i 24 godine u svim regijama, pri čemu mladi ljudi u Europi predstavljaju najznačajniju penetraciju korištenja, 98 posto. Za usporedbu, globalni prosjek za dobnu skupinu od 15 do 24 godine bio je 79 posto. Razina dohotka zemalja također je bila bitan čimbenik za pristup internetu, budući da je 93 posto stanovništva zemalja s visokim dohotkom navodno koristilo internet, za razliku od samo 27 posto tržišta s niskim dohotkom.