Najveće platforme društvenih medija u 2026. godini

Facebook ostaje najveća globalna platforma društvenih medija s više od 3,1 milijarde mjesečnih korisnika, što predstavlja približno 40% svjetske populacije. Facebook, osnovan 2004. godine, u vlasništvu je tvrtke Meta (nekadašnji Facebook Inc.), jedne od najvećih svjetskih kompanija prema tržišnoj kapitalizaciji.

Ipak, Metina dominacija proteže se daleko izvan Facebooka jer tvrtka posjeduje i drugoplasirane Instagram i WhatsApp, koji oba imaju po tri milijarde korisnika. Meta je kupila Instagram za milijardu dolara 2012. godine, a WhatsApp dvije godine kasnije za gotovo 20 milijardi dolara.

Dok je Facebook popularan među korisnicima svih dobnih skupina, Instagram je postao posebno popularan među mladim odraslim osobama i milenijalcima. U međuvremenu, WhatsApp je postao najkorištenija aplikacija za razmjenu poruka na svijetu te je neizostavan alat komunikacije u zemljama poput Brazila i Indije.

Osim velike trojke, Meta posjeduje i Messenger (1 milijarda korisnika), još jednu popularnu aplikaciju za razmjenu poruka integriranu s Facebookom, kao i Threads (400 milijuna korisnika), Instagramov ogranak osmišljen kako bi konkurirao platformi X i njezinih približno 650 milijuna korisnika.

Kina u društvenim mrežama

Iako je većina vodećih globalnih platformi društvenih medija povijesno bila američkog podrijetla, kineske tvrtke posljednjih su godina brzo proširile svoj utjecaj.

U samoj Kini Tencentov WeChat (1,4 milijarde korisnika) postao je glavna digitalna platforma u zemlji, koja se proširila daleko izvan razmjene poruka te uključuje plaćanja, internetsku kupnju i igranje videoigara.

Tu je i ByteDance, koji je značajno preoblikovao globalni krajolik društvenih medija. Tvrtka je razvila Douyin (755 milijuna korisnika) za kinesko tržište i njegov međunarodni pandan TikTok (2 milijarde korisnika), koji je postao jedna od najbrže rastućih društvenih platformi na svijetu.

Široka popularnost TikToka, posebno među mlađim korisnicima, izazvala je regulatorni nadzor i ograničenja u državama poput Indije i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon rastućih američkih ograničenja za TikTok, ByteDance je 2025. godine pristao na zajedničko ulaganje s američkim tvrtkama.

Proširenje utjecaja

Kada su se društvene mreže prvi put pojavile tijekom 2000-ih godina, bile su osmišljene kako bi mladi ostali povezani. Facebook je, primjerice, želio preseliti studentsko iskustvo na internet. Međutim, društvene mreže od tada su se proširile daleko izvan svoje izvorne svrhe.

YouTube (2,5 milijarde korisnika) najveća je platforma za dijeljenje videa na svijetu, dok je Reddit (850 milijuna korisnika) prerastao u golemi internetski forum koji okuplja ljude oko zajedničkih interesa.

Tu je i LinkedIn (310 milijuna korisnika). Microsoft je 2016. godine preuzeo tu društvenu mrežu za više od 26 milijardi dolara, a danas predstavlja glavno središte za profesionalce iz različitih sektora koji se ondje povezuju, umrežavaju te pronalaze ili oglašavaju poslove.