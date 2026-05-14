Najveće platforme društvenih medija u 2026. godini

Najveće globalne platforme društvenih medija danas konkuriraju državama po veličini, pri čemu nekoliko aplikacija ima više od milijardu mjesečno aktivnih korisnika

Mreža četvrtak, 14. svibnja 2026. u 10:00

Facebook ostaje najveća globalna platforma društvenih medija s više od 3,1 milijarde mjesečnih korisnika, što predstavlja približno 40% svjetske populacije. Facebook, osnovan 2004. godine, u vlasništvu je tvrtke Meta (nekadašnji Facebook Inc.), jedne od najvećih svjetskih kompanija prema tržišnoj kapitalizaciji.

Ipak, Metina dominacija proteže se daleko izvan Facebooka jer tvrtka posjeduje i drugoplasirane Instagram i WhatsApp, koji oba imaju po tri milijarde korisnika. Meta je kupila Instagram za milijardu dolara 2012. godine, a WhatsApp dvije godine kasnije za gotovo 20 milijardi dolara.

Dok je Facebook popularan među korisnicima svih dobnih skupina, Instagram je postao posebno popularan među mladim odraslim osobama i milenijalcima. U međuvremenu, WhatsApp je postao najkorištenija aplikacija za razmjenu poruka na svijetu te je neizostavan alat komunikacije u zemljama poput Brazila i Indije.

Osim velike trojke, Meta posjeduje i Messenger (1 milijarda korisnika), još jednu popularnu aplikaciju za razmjenu poruka integriranu s Facebookom, kao i Threads (400 milijuna korisnika), Instagramov ogranak osmišljen kako bi konkurirao platformi X i njezinih približno 650 milijuna korisnika.

Kina u društvenim mrežama

Iako je većina vodećih globalnih platformi društvenih medija povijesno bila američkog podrijetla, kineske tvrtke posljednjih su godina brzo proširile svoj utjecaj.

U samoj Kini Tencentov WeChat (1,4 milijarde korisnika) postao je glavna digitalna platforma u zemlji, koja se proširila daleko izvan razmjene poruka te uključuje plaćanja, internetsku kupnju i igranje videoigara.

Tu je i ByteDance, koji je značajno preoblikovao globalni krajolik društvenih medija. Tvrtka je razvila Douyin (755 milijuna korisnika) za kinesko tržište i njegov međunarodni pandan TikTok (2 milijarde korisnika), koji je postao jedna od najbrže rastućih društvenih platformi na svijetu.

Široka popularnost TikToka, posebno među mlađim korisnicima, izazvala je regulatorni nadzor i ograničenja u državama poput Indije i Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon rastućih američkih ograničenja za TikTok, ByteDance je 2025. godine pristao na zajedničko ulaganje s američkim tvrtkama.

Proširenje utjecaja

Kada su se društvene mreže prvi put pojavile tijekom 2000-ih godina, bile su osmišljene kako bi mladi ostali povezani. Facebook je, primjerice, želio preseliti studentsko iskustvo na internet. Međutim, društvene mreže od tada su se proširile daleko izvan svoje izvorne svrhe.

YouTube (2,5 milijarde korisnika) najveća je platforma za dijeljenje videa na svijetu, dok je Reddit (850 milijuna korisnika) prerastao u golemi internetski forum koji okuplja ljude oko zajedničkih interesa.

Tu je i LinkedIn (310 milijuna korisnika). Microsoft je 2016. godine preuzeo tu društvenu mrežu za više od 26 milijardi dolara, a danas predstavlja glavno središte za profesionalce iz različitih sektora koji se ondje povezuju, umrežavaju te pronalaze ili oglašavaju poslove.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi