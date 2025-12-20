Indija postala najaktivnije tržište u svijetu za LLM modele

Indija je postala najaktivnije svjetsko tržište za modele velikih jezika poput ChatGPT-a, Geminija i Perplexityja

Mreža subota, 20. prosinca 2025. u 06:10

Njezina ogromna, mlada i internetski osviještena populacija čini je idealnim poligonom za daljnje inovacije u području umjetne inteligencije. To ima implikacije za tržišta, a Bharti Airtel i Jio iz Reliance Industries su među vjerojatnim pobjednicima, prema BofA Securities, koji tvrdi da bi oba telekomunikacijska diva mogla povećati vjernost korisnika i iskoristiti srednjoročne prednosti širenja umjetne inteligencije diljem zemlje. Ali postoji i druga strana: uspon globalnih tvrtki za umjetnu inteligenciju mogao bi pritisnuti lokalne startupove, rekla je brokerska kuća.

Indija je službeno pretekla Sjedinjene Američke Države i postala vodeća korisnička baza za ChatGPT, s udjelom od 13,5% globalnih mjesečnih aktivnih korisnika, prema najnovijem izvješću o trendovima umjetne inteligencije koju je objavila Mary Meeker. Izvršni direktor OpenAI-a, Sam Altman, pohvalio je indijski zamah rekavši: „Nevjerojatno je gledati što se događa s prihvaćanjem umjetne inteligencije u Indiji... Indija prestiže svijet.“

S porastom trendova poput generiranja slika u stilu Studija Ghibli nakon GPT-40, Indija također prednjači u korištenju mobilnih uređaja, nadmašujući SAD (8,9%) i druge vodeće zemlje poput Indonezije, Brazila i Egipta. OpenAI sada razmatra postavljanje podatkovnog centra u Indiji i ponudu lokalne lokacije podataka, potez usklađen s njegovim većim nastojanjem za izgradnju infrastrukture u azijsko-pacifičkoj regiji.

Abhishek Singh, izvršni direktor IndiaAI Missiona,
Abhishek Singh, izvršni direktor IndiaAI Missiona,

Dok OpenAI širi svoj doseg, Indija također gradi vlastite temeljne modele umjetne inteligencije. Izvršni direktor IndiaAI Missiona, Abhishek Singh, prethodno je istaknuo namjeru zemlje da obučava modele na indijskim skupovima podataka, osiguravajući da sustavi umjetne inteligencije rezoniraju s lokalnim jezičnim i kulturnim nijansama.



