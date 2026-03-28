YouTube će ove godine dosegnuti blizu 3 milijarde, a Netflix preko milijardu korisnika

Predviđa se da će Netflix do 2027. godine dosegnuti globalno preko milijardu aktivnih mjesečnih korisnika

Prema Omdiji, YouTube će u isto vrijeme dosegnuti brojku od 3 milijarde korisnika.

Novi podaci, koje je na Series Mania predstavila Maria Rua Aguete, voditeljica odjela za medije i zabavu u Omdii, pokazuju kako globalne platforme mijenjaju konzumaciju videa diljem Europe. Naime YouTube i Netflix postaju prvi izbor za video usluge ispred tradicionalnih emitera i plaćene televizije u zemljama poput Francuske. U toj zemlji Netflix predvodi tržište s 18%, a slijedi ga YouTube s 12%.

U Ujedinjenom Kraljevstvu tržište odražava uravnotežen ekosustav između globalnih i lokalnih emitera. Netflix (17%), Sky (15%) i YouTube (9%) vodeće su usluge prvog izbora, što naglašava kontinuiranu relevantnost premium plaćene televizije uz streaming.