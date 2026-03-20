Online učenje sve popularnije u EU

U 2025. godini 34,8 % korisnika interneta u EU izjavilo je da je pohađalo online tečaj ili koristilo online materijale za učenje

Taj je udio povećanje od 1,4 postotnih bodova (pp) u odnosu na 2024. (33,4 %) i značajan skok u odnosu na 2019. godinu, kada je manje od četvrtine korisnika interneta (21,4 %) koristilo te obrazovne resurse.

Nizozemska je zabilježila najveći udio korisnika interneta koji su se bavili online učenjem ili koristili online materijale za učenje (60,2 %), a slijede Irska (59,7 %), Finska (50,7 %) i Švedska (50,6 %). Nasuprot tome, online obrazovanje bilo je manje zastupljeno u Rumunjskoj (11,8 %), Bugarskoj (18,4 %) i Cipru (21,0 %).

Među specifičnim metodama online učenja, 17,3 % korisnika interneta pohađalo je online tečaj u 2025. godini, s najvećom prevalencijom u Irskoj (29,6 %), Finskoj (29,3 %) i Nizozemskoj (28,5 %). Istovremeno, 30,5 % korisnika interneta koristilo je online materijale za učenje, s najvećim udjelom u Nizozemskoj (55,1 %), Irskoj (50,4 %) i Mađarskoj (46,4 %).