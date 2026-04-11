Društvene mreže u 2025. koristilo je 89 % mladih

Društvene mreže na internetu vrlo su popularne među mladim Europljanima: 89,3 % osoba u dobi od 16 do 29 godina u EU izjavilo je da ih je koristilo u 2025. godini

To je znatno više nego u općoj populaciji, gdje je društvene mreže koristilo 67,3 % ljudi.

U 19 od 27 država članica EU-a više od 90 % mladih koristilo je društvene mreže. Najveći udjeli zabilježeni su na Cipru (98,3 %), u Češkoj (97,2 %), Danskoj (96,9 %) i Finskoj (96,6 %), dok su najniži bili u Italiji (80,3 %), Njemačkoj (84,2 %) i Luksemburgu (84,8 %).

Najveće razlike u korištenju društvenih mreža između opće populacije i mladih zabilježene su u Hrvatskoj (29,2 postotna boda – 61,5 % opće populacije naspram 90,7 % mladih), Austriji (28,2 postotna boda – 67,9 % naspram 96,1 %) i Poljskoj (27,2 postotna boda – 63,3 % naspram 90,5 %).

Najmanje razlike zabilježene su u Danskoj (7,2 postotna boda – 89,7 % naspram 96,9 %), Malti (10,3 postotna boda – 81,6 % naspram 91,9 %) i Cipru (11,8 postotnih bodova – 86,5 % naspram 98,3 %).