64% mladih osoba iz EU koristilo je AI u 2025.

U 2025. godini, 63,8% mladih u dobi od 16 do 24 godine u EU koristilo je generativne alate umjetne inteligencije (artificial intelligence, AI)

Taj je udio gotovo dvostruko veći od udjela ljudi u općoj populaciji koji su koristili te alate (32,7% onih u dobi od 16 do 74 godine).

Mladi ljudi uvode upotrebu generativne umjetne inteligencije u različita područja života. Korištenje generativne umjetne inteligencije u privatne svrhe bilo je češće među mladima (44,2%) nego među općom populacijom (25,1%). Kao što se i očekivalo, ljudi u mlađoj dobnoj skupini češće su koristili alate umjetne inteligencije za formalno obrazovanje (39,3%) u usporedbi s 9,4% u općoj populaciji. Nasuprot tome, profesionalna upotreba bila je relativno slična između ovih dobnih skupina (15,8% naspram 15,1%), budući da mnogi mladi ljudi tek trebaju ući na tržište rada.

Među zemljama EU-a, najveći udjeli osoba u dobi od 16 do 24 godine koje koriste generativne alate umjetne inteligencije zabilježeni su u Grčkoj (83,5%), Estoniji (82,8%) i Češkoj (78,5%). Najmanji udjeli zabilježeni su u Rumunjskoj (44,1%), Italiji (47,2%) i Poljskoj (49,3%).