20 % poduzeća u EU koristi AI tehnologije

U 2025. godini, 20 % poduzeća u EU s deset ili više zaposlenika koristilo je tehnologije umjetne inteligencije (artificial intelligence, AI) za poslovanje

Gorden Knezović nedjelja, 18. siječnja 2026. u 05:45

To je solidan rast od 6,5 postotnih bodova (pp) u odnosu na 13,5% u 2024. godini. U usporedbi s 2021. (7,7%) i 2023. godinom (8,1%), korištenje AI tehnologija postaje sve popularnije među poduzećima u EU.

Najveći udjeli tih poduzeća u 2025. godini bili su u Danskoj (42,0%), Finskoj (37,8%) i Švedskoj (35,0%). Na drugom kraju bile su Rumunjska (5,2%), Poljska (8,4%) i Bugarska (8,5%).

Gotovo sve zemlje EU zabilježile su porast udjela poduzeća koja koriste AI tehnologije u usporedbi s prethodnom godinom. Danska je zabilježila najveći porast (+14,5 pp), a slijede Finska (+13,5 pp) i Litva (+12,5 pp). 

U prosjeku hrvatska poduzeća su među slabijim korisnicima umjetne inteligencije u poslovanju
Najčešća upotreba AI tehnologije od strane poduzeća u EU bila je analiza pisanog jezika (11,8%). Nakon toga slijedi korištenje AI-a za generiranje slika, videa, zvuka/audiozapisa (9,5%), pisanog ili govornog jezika (8,8%) i pretvaranje govornog jezika u strojno čitljiv format (7,2%). 

U usporedbi s 2024. godinom, korištenje AI tehnologije koje je najviše poraslo u 2025. godini bila je analiza pisanog jezika (+4,9 pp), a zatim generiranje pisanog ili govornog jezika (+3,4%). 



