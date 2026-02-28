33 godine .hr domene

U tom se razdoblju pozicionirala kao jedna od najsigurnijih i najpouzdanijih domena u Europskoj uniji, što potvrđuje i kontinuirani rast broja registracija. Do sada je registrirano gotovo 140.000 .hr domena, pri čemu je samo prošle godine zabilježeno više od 18.000 novih registracija, a sve više raste i interes stranih organizacija.

Rastu interesa za .hr domenom najviše pridonose stabilna infrastruktura i kvalitetno upravljanje, ali i stroga provjera prilikom registracije. To sprječava anonimne zlouporabe i smanjuje rizik od phishinga i drugih prijevara, zbog čega je .hr jedan od najsigurnijih i najčišćih domenskih prostora u Europi.