Globalna središta jednoroga

Područje zaljeva San Francisca proizvelo je 597 jednoroga - više nego Peking (238), New York (217) i London (98) zajedno

SAD i Kina zajedno dominiraju u stvaranju jednoroga na globalnoj razini, no geografska raspodjela razlikuje se u svakoj zemlji.

SAD su proizvele 1.571 jednoroga u 85 metropolitanska središta od 1997. do 2025. godine. Samo područje zaljeva San Francisca čini 38 % ukupnog broja u SAD-u, no nakon toga broj jednoroga raspoređuje se na druga središta: New York (217), Boston (109), Los Angeles (108), zatim dugi popis središta srednje veličine - Seattle (43), Austin (43), San Diego (37), Washington (34), Chicago (32), Denver (25), Miami (25).

Kina ima 952 jednoroga u 125 središta — obuhvaća više gradova, ali ukupno manje jednoroga. Četiri najveća središta imaju najviše jednoroga. Peking (238), Šangaj (201), Shenzhen (106) i Hangzhou (54) i čine 63 % ukupnog broja. Nakon toga, pad je strm: Guangzhou (35), Suzhou (22), Nanjing (18).

Koncentracija u 4 najveća središta je slična: 66 % u SAD-u, 63 % u Kini. Međutim, SAD preostalu trećinu raspoređuju na manji broj većih sekundarnih središta, dok je Kina raspoređuje na veći broj manjih gradova.

Najveće europsko središte je London (98) - jedini europski grad među 10 najvećih u svijetu. Slijede Berlin (35), Pariz (31), Stockholm (21) i Amsterdam (15).

Činjenica koju treba zapamtiti: zajedno, najveća europska središta i dalje proizvode manje jednoroga nego sam New York.

Indijsko gospodarstvo jednoroga predvodi Bengaluru (48), dok znatno zaostaju Gurugram (14) i Mumbai (18).

Manje zemlje koncentriraju se na pojedinačna središta: Singapur (37), Seul (37), Tel Aviv (26) i São Paulo (20).