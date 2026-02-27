Prkose Pentagonu: Anthropic odbio ultimatum Petea Hegsetha

Prkoseći ultimatumu američkog ministra obrane Petea Hegsetha, Anthropic ne može čiste savjesti postupiti u skladu s ukazom Pentagona o uklanjanju zaštitnih ograda na svojoj umjetnoj inteligenciji, napisao je glavni izvršni direktor te tvrtke Dario Amodei. Ministarstvo je zaprijetilo otkazivanjem ugovora vrijednog 200 milijuna američkih dolara i označiti Anthropic kao rizik za lanac opskrbe ako ne pristane ukloniti zaštitne mjere nad masovnim nadzorom i autonomnim oružjem.



Amodei je istaknuo kako žele nastaviti opsluživati Ministarstvo i borce, kao i podržavati nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Država, ali uz mjere zaštite. Američki podtajnik za obranu Emil Michael uzvratio je optužbom kako Amodei 'pokušava osobno kontrolirati američku vojsku i u redu mu je ugrožavati sigurnost nacije'.



Ministarstvo obrane je zatražilo od svojih službi procjenu u kojoj mjeri se oslanjaju na model te tvrtke Claudea, početni korak prema označavanju Anthropica kao rizika u opskrbnom lancu, što je obično rezervirano za tvrtke protivnika poput Kine.



Anthropic nije popustio, rekavši kako će u slučaju otkazivanja suradnje raditi na omogućavanju glatkog prijelaza na drugog pružatelja usluga, izbjegavajući bilo kakve poremećaje u vojnom planiranju, operacijama ili drugim kritičnim misijama u tijeku.



Američkoj vojsci možda neće biti tako jednostavno odvojiti se od Claudea jer je bio jedini dopušten za najosjetljivije zadaće vojske u obavještajnim poslovima, razvoju oružja i operacijama na bojnom polju. Navodno je korišten u raciji u Venezueli u kojoj je otet i priveden predsjednik te države Nicolás Maduro, skkupa sa suprugom.

