Jack Dorsey prepolovio broj zaposlenih u Blocku. To čeka i druge, kaže

Drastičan rez je opisao kao proaktivan, čak suosjećajan izbor, a ne kao hitnu financijsku situaciju. 

Mreža petak, 27. veljače 2026. u 16:15
Jack Dorsey 📷 Mark Warner (Wikipedia)
Jack Dorsey Mark Warner (Wikipedia)

Block, tvrtka za plaćanja koju je osnovao Jack Dorsey i koja upravlja Squareom, Cash Appom i Tidalom, otpušta više od 4000 zaposlenika, gotovo polovicu svoje globalne radne snage. Dorsey je rez opisao kao proaktivan, čak suosjećajan izbor, a ne kao hitnu financijsku situaciju. 

"Ponovljeni krugovi rezova destruktivni su za moral, fokus i povjerenje koje klijenti i dioničari daju u našu sposobnost vođenja", napisao je na X-u. Predvidio je kako će u roku od godinu dana većina tvrtki biti prisiljena na sličan potez.

Za otkaze je, službeno, kriva umjetna inteligencija. Financijska direktorica Bloka Amrita Ahuja rekla je kako će to tvrtci omogućiti "kretanje s s manjim, vrlo talentiranim timovima koji koriste AI za automatizaciju više posla".

Američki zaposlenici na otkaznoj listi će primiti plaću za 20 tjedana plus tjedan po godini staža, vlasnički udjel do kraja svibnja, šest mjeseci zdravstvene zaštite, korporativne uređaje i 5000 američkih dolara. Oni izvan SAD-a dobit će sličnu podršku, ovisno o politikama država u kojima se nalaze.

