Boris Debić, fizičar koji je 25 godina radio u Silicijskoj dolini, od toga 15 u Googleu, prije nekog vremena vratio se u Hrvatsku i sada predaje umjetnu inteligenciju na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Jednako kao njegovo stručno iskustvo, ako ne i više, za predavača umjetne inteligencije preporučuje ga to što je preveo ključni udžbenik u tom području, knjižurinu koja je u svojem 4. izdanju dostigla oko 1300 velikih, gusto pisanih stranica, a kojoj su autori Stuart Russell i Peter Norvig. Izdavačka kuća Mate, koja je pridružena ZŠEM-u, to kapitalno djelo već nudi u pretprodaji za 120 eura, iako se pretpostavlja da će osjetljivi posao pripreme za tisak i tisak biti završeni tijekom ljeta pa predstavljanja i promocije možemo očekivati tek ujesen. Kad se to napokon dogodi, a znamo kako se poslovi s pripremom i izdavanjem knjiga znaju otegnuti, imamo obećanje da ćemo dobiti priliku predstaviti taj golemi pothvat.