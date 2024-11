Dobili smo ECCO, europsko tijelo za nadzor tržišne utakmice u oblaku

Konzorcij Cloud Infrastructure Providers in Europe (CISPE) pokrenuo je European Cloud Competition Observatory (ECCO) kako bi pratio prakse licenciranja softvera u sektoru.



ECCO je nastao kao rezultat sporazuma CISPE-a s Microsoftom u srpnju o rješavanju pritužbe protiv tržišnog natjecanja podnesene Europskoj komisiji. Microsoft je pristao platiti relativno mali iznos - između 10 i 30 milijuna američkih dolara – i proizvesti poboljšanu verziju svog proizvoda Azure Stack HCI za europske pružatelje usluga računalnog oblaka.



Općenito, zadaća ECCO-a bit će identificirati nepoštene prakse licenciranja softvera u Europi. No, isprva se treba pobrinuti kako bi Microsoft ispunio svoja obećanja. Prva provjera očekuje s tijekom prosinca. Nastavak je planiran za veljaču i travanj naredne godine.



Nagodba je Microsoftu dala rok od devet mjeseci za isporuku softvera koji će riješiti prigovore CISPE-a. Ako ECCO prijavi kako to nije ostvareno, CISPE ima pravo ponovno podnijeti pritužbu Komisiji. U CISPE-u su zasad oprezno optimistični.

ECCO također planira obuhvatiti druge softverske divove, uključujući Broadcom i Vmware. U njegov rad će biti uključen Microsoft, ali ne i Amazon Web Services, koji je bio isključen iz pregovora o nagodbi.



ECCO vodi i upravlja tajništvo CISPE-a i djeluje pod neovisnom upravljačkom strukturom. Francuska grupacija Cigref i belgijska udruga Beltug djelovat će kao promatrači. To tijelo neće samostalno podnositi pritužbe.