Velika većina programera igara koristi umjetnu inteligenciju

Analitička tvrtka The Harris Poll provela je istraživanje po narudžbi Googlea. U anketi je sudjelovalo ukupno 615 programera iz SAD-a, Južne Koreje, Norveške, Finske i Švedske, koji prvenstveno rade u velikim studijima.

Programeri su rekli kako im umjetna inteligencija omogućuje uštedu vremena i uklanjanje nekih ponavljajućih zadataka. Primjerice, ispitanici su primijetili kako neuronske mreže pomažu u ubrzavanju testiranja igara (47 posto), lokalizacije (45 posto) i rada s računalnim kodom (44 posto).

Osim toga, 94 posto programera vjeruje kako će umjetna inteligencija u budućnosti učiniti proizvodnju igara jeftinijom. Točnije, 40 posto je navelo kako su se zbog umjetne inteligencije već pojavili novi poslovni modeli u industriji igara.

Unatoč tome, programeri su priznali kako još postoji puno problema s umjetnom inteligencijom. Među glavnim izazovima su poteškoća u procjeni uspjeha implementacije umjetne inteligencije (25 posto), visoki troškovi integracije umjetne inteligencije u studijske procese (25 posto), nedostatak podataka za obuku umjetne inteligencije (23 posto) i pravni rizici (23 posto).