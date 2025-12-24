PMF i HT nastavljaju revoluciju u praćenju potresa na Jadranu

Seizmološka istraživačka grupa s PMF-a u suradnji s Hrvatskim telekomom i Dubrovačko-neretvanskoj županiji uspjela je dovršiti mini revoluciju u praćenju potresa na području južnog Jadrana

srijeda, 24. prosinca 2025. u 11:32

Nakon postavljanja prvog testnog uređaja za distribuirano optoakustičko mjerenje (Distributed Acoustic Sensing - DAS) u veljači ove godine na svjetlovodu dužine 17 km južno od Dubrovnika isto je napravljeno i prije nekoliko dana na drugom, znatno dužem optičkom kablu od Dubrovnika do otoka Mljeta. Korištenjem DAS tehnologije, pretvorili smo standardni podmorski telekomunikacijski kabel duljine 40 km u mrežu od više tisuća virtualnih seizmičkih senzora na morskom dnu.

Preciznost i osjetljivost novog sustava testirana je na sam dan postavljanja, uspješno je registriran potres magnitude 4.2 s epicentrom u blizini otoka Mljeta, u neposrednoj blizini samog svjetlovoda. Prikupljeni podaci pružaju dosad neviđenu rezoluciju širenja seizmičkih valova duž cijelog juga Hrvatske u ukupnoj dužini od 57 km. 

Osim za proučavanje potresa novi mjerni uređaji služit će i za proučavanje drugih prirodnih pojava poput morskih struja, kretanja tokova sedimenata na morskom dnu i različitih meteoroloških parametara. Navedene pojave do sada je bilo moguće pratiti samo u određenim točkama tijekom kratkog vremena dok će novi sustav omogućiti kontinuirano praćenje velike rezolucije u dužini od više desetaka kilometara.

Projekt predstavlja značajan iskorak u: korištenju postojeće optičke infrastrukture za monitoring okoliša, jačanju sustava ranog upozoravanja na geohazarde u južnom Jadranu, te učvršćivanju sinergije između tehnologije i geoznanosti.

Projekt je realiziran u sklopu projekta Hrvatska zaklada za znanost (Croatian Science Foundation) DuFault i novijeg MDuFault dok je nabava DAS uređaja financirana programom Norveške darovnice i MRRFEU. 

Sustav će moći omogućiti aplikaciju koja će građane obavještavati o nadolazećim potresima nekoliko sekundi ranije - sekundi koje mogu značiti razliku između panike i pravovremene reakcije.
 



