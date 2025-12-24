Amerikanci zabranili uvoz dronova iz inozemstva

Zabrana se ne odnosi na stare dronove, već samo na nadolazeće modele. Ministarstvo rata ili Ministarstvo domovinske sigurnosti mogu dopustiti prodaju određenih novih modela, klase ili komponenti

Miroslav Wranka srijeda, 24. prosinca 2025. u 00:09
📷 JESHOOTS.com (Pexels)
JESHOOTS.com (Pexels)

Američka regulatorna agencija Federal Communications Commission (FCC) dodala je dronove strane proizvodnje i njihove kritične komponente na popis stvari koje je zabranjeno uvoziti u Sjedinjene Države. Razlog? Nekoliko agencija za nacionalnu sigurnost utvrdilo je kako bespilotne letjelice i njihove kritične komponente proizvedene u inozemstvu predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost SAD-a.

"Osim što su komercijalne platforme, dronovi mogu poslužiti i kao vojni ili paravojni senzori i oružje. Dronovi i njihove kritične komponente - uključujući uređaje za prijenos podataka, komunikacijske sustave, kontrolere leta, zemaljske kontrolne stanice, kontrolere, navigacijske sustave, baterije, pametne baterije i motore proizvedene u inozemstvu - mogli bi omogućiti trajni nadzor, izvlačenje podataka i destruktivne operacije iznad teritorija SAD-a, uključujući mjesta održavanja Svjetskog prvenstva i Olimpijskih igara te druga masovna okupljanja", navedeno je u obrazloženju odluke.

Zabrana se ne odnosi na stare dronove, već samo na nadolazeće modele. Ministarstvo rata ili Ministarstvo domovinske sigurnosti mogu dopustiti prodaju određenih novih modela, određene klase dronova ili određenih komponenti u SAD-u.

Od tvrtki koje će ova zabrana pogoditi vjerojatno najpoznatiji je kineski DJI. U njemu tvrde kako su njihovi proizvodi među najsigurnijima na tržištu, što potvrđuju godine pregleda koje provode američke vladine agencije i neovisne treće strane. Optužili su američke vlasti za protekcionizam.



