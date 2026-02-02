Što će oblikovati budućnost podatkovnih centara?

Inovacije u podatkovnim centrima i dalje su oblikovane makro čimbenicima i tehnološkim trendovima povezanima s umjetnom inteligencijom, prema izvješću tvrtke Vertiv.

Kao makro čimbenike koji pokreću inovacije u području podatkovnih centara izvješće "Vertiv Frontiers" identificira ekstremno povećanje gustoće, brzo skaliranje na razini gigavata, brzu implementaciju u dosad neviđenom opsegu, tretiranje podatkovnog centra kao jedinstvene računalne jedinice i diversifikaciju čipova i računalnih platformi. 

Ti čimbenici oblikuju pet ključnih trendova koji utječu na specifična područja ekosustava podatkovnih centara:

  • pomak od hibridnog prema DC napajanju
  • uspon umjetne inteligencije za specifične namjene
  • ubrzavanje nastojanja za stjecanjem energetske autonomije
  • dizajn i rad temeljen na digitalnim blizancima radi ubrzanja procesa i smanjenja troškova
  • prilagodljivo i otporno tekućinsko hlađenje (uz pomoć AI-ja). 

"Uočavamo međutehnološke sile, uključujući ekstremnu densifikaciju, koje potiču transformativne trendove poput visokonaponskih DC energetskih arhitektura i naprednog tekućinskog hlađenja, ključnih za omogućavanje skaliranja na razinu gigavata, koje je presudno za inovacije u području umjetne inteligencije.

Proizvodnja energije na lokaciji te tehnologija digitalnih blizanaca pomoći će u povećanju opsega i ubrzanju usvajanja umjetne inteligencije", prognozirao je Scott Armul, glavni direktor za proizvode i tehnologiju tvrtke Vertiv. 

