Vertiv predstavio novi sustav hlađenja uranjanjem

Vertiv je predstavio sustav hlađenja uranjanjem CoolCenter Immersion, namijenjen okruženjima umjetne inteligencije i računalstva visokih performansi. Dostupan je u Europi, Bliskom istoku i Africi (regija EMEA).



Hlađenje uranjanjem u tekućinu uranja cijele poslužitelje u dielektričnu tekućinu, pružajući odvođenje topline kroz sve komponente, gdje gustoća snage i toplinska opterećenja premašuju granice tradicionalnih metoda hlađenja zrakom. Vertiv CoolCenter Immersion služi kao cjelovita arhitektura hlađenja tekućinom, koja omogućuje odvođenje topline u računalnim sustavima visoke gustoće.



Sustav je dostupan u više konfiguracija, uključujući samostalne opcije i opcije s više spremnika, s rashladnim kapacitetima od 25 kW do 240 kW. Svaki sustav uključuje unutarnji ili vanjski spremnik tekućine, jedinicu za distribuciju rashladne tekućine, temperaturne senzore, pumpe s promjenjivom brzinom i cjevovode za tekućinu, omogućujući kontrolu temperature i stabilne toplinske performanse.

Na raspolaganju su također dvostruki izvori napajanja i redundantne pumpe, integrirani senzori za nadzor, 9-inčni zaslon osjetljiv na dodir i povezivost sa sustavom za upravljanje zgradama. Dizajn sustava također omogućuje mogućnosti ponovne upotrebe topline.