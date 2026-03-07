Vertiv predstavio UPS-ove za osobne uređaje i poslovne primjene

Vertiv, globalni lider u području kritične digitalne infrastrukture, predstavio je novu generaciju kompaktnih sustava neprekidnog napajanja (UPS) za povezane domove i radne prostore

Vertiv PowerUPS 200 serija, dostupna u kapacitetima od 600 do 2200 VA, objedinjuje moderan dizajn i poboljšanu upotrebljivost za radne stanice, prodajna mjesta (POS sustave), igraće konzole, pametne uređaje i kućne multimedijske sustave. Serija je dostupna u Europi, na Bliskom istoku i u Africi (EMEA) te proširuje portfelj jednofaznih UPS rješenja tvrtke Vertiv za kućna, uredska i maloprodajna okruženja.

Vertiv PowerUPS 200 serija obnavlja Vertivov portfelj jednofaznih stolnih UPS sustava, pružajući zaštitu napajanja za dom, ured i mala IT okruženja. Zajedno s mrežnim modelima poput Vertiv Edge Line-Interactive UPS-a i Vertiv Liebert GXT5 UPS-a, serija je dio sveobuhvatnog Vertivova ekosustava za upravljanje napajanjem koji podržava digitalne operacije.

Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) i Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) imaju zamjenjive baterije, sučelje s LED indikatorima za vrijeme rada na modelima Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series te kolor LCD zaslon na modelima Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series.