Sad i Alphabet vrijedi tri bilijuna USD

Poticaj za Googleovu matičnu tvrtku bila je presuda američkog saveznog suca koja je tvrtki omogućila zadržavanje kontrole nad svojim web preglednikom Chrome i mobilnim operativnim sustavom Android.

Mreža srijeda, 17. rujna 2025. u 12:21
📷 Adarsh Chauhan (Unsplash)
Adarsh Chauhan (Unsplash)

Googleova matična tvrtka Alphabet prvi je put dosegla tržišnu kapitalizaciju od tri bilijuna američkih dolara, zahvaljujući obnovljenom optimizmu oko umjetne inteligencije i povoljnoj presudi o antimonopolskom zakonu. Time se pridružio Appleu i Microsoftu, koji su tu granicu već prešli. Nvidija je bila premašila četiri bilijuna USD

Poticaj za Googleovu matičnu tvrtku bila je presuda američkog saveznog suca koja je tvrtki omogućila zadržavanje kontrole nad svojim web preglednikom Chrome i mobilnim operativnim sustavom Android, što je označilo ključni trenutak za tehnološkog diva čija je dominacija u ekosustavima pretraživanja i mobilnih uređaja dugo bila predmet nadzora.

Raspoloženje investitora također je poraslo nakon što je odjel za računalstvo u oblaku tvrtke ostvario skok prihoda od blizu 32 posto u drugom tromjesečju. Smatra se kako su se ulaganja u interne čipove i model umjetne inteligencije Gemini počela isplaćivati.
 



