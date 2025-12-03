Nvidia ulaže dvije milijarde USD u Synopsys

Nvidia je uložila dvije milijarde američkih dolara u proizvođača softvera za dizajn čipova Synopsys, u sklopu proširenog višegodišnjeg sporazuma o zajedničkom razvoju novih alata za dizajniranje proizvoda u različitim industrijama uz korištenje vlastite tehnologije umjetne inteligencije.



Time će Nvidia postati sedmi najveći dioničar u Synopsysu, a niz kružnih partnerstava vezanih uz umjetnu inteligenciju bit će povećan za još jedno. Ranije je najavila ulaganje sto mlrd. USD u OpenAI i pet mlrd. USD u Intel.



Nvidia, koja inače nabavlja softver od Synopsysa, kupila je oko 4,8 milijuna dionica tvrtke po cijeni od 414,79 USD po komadu. Dionice su izdane u privatnom plasmanu. Synopsys će koristiti Nvidijin paket alata za razvojne programere i biblioteka koda za rad na svojim aplikacijama koje obuhvaćaju dizajn čipova, fizičku verifikaciju i druge procese automatizacije elektroničkog dizajna.



Investicija dolazi nakon što je Synopsys u rujnu primijetio slabost u svom poslovanju s intelektualnim vlasništvom, okrivljavajući izvozna ograničenja koja su poremetila poslovanje u Kini i izazove kod glavnog kupca u ljevaonici (vjeruje se kako je to Intel). Synopsys će nastaviti prodavati dizajne AMD-u, a Nvidia surađivati s tvrtkom Cadence Design, koja također nudi automatizaciju elektroničkog dizajna.