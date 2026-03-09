Nvidia ulazi na tržište PC procesora

Tržište tehnologije i računalnog hardvera vrijedi 18,6 bilijuna američkih dolara, a Nvidia ima tržišnu kapitalizaciju od 4,5 bilijuna te je po vrijednosti ispred Applea

Mreža ponedjeljak, 9. ožujka 2026. u 11:15

Nvidia, najveća svjetska tvrtka za tehnološki hardver, planira ući na tržište procesora za prijenosna računala s čipovima temeljenima na Arm arhitekturi. Time bi ostvarila prvi značajniji prodor u segment PC procesora u posljednjih nekoliko godina.

U izvješću Times of India navodi se da se očekuje kako će najmanje osam prijenosnih računala velikih proizvođača originalne opreme, poput Lenova i Della, biti lansirano u drugoj polovici ove godine koristeći Nvidijine nove procesore temeljene na Arm arhitekturi.

Promatrači iz industrije ovaj potez vide kao izazov dugogodišnjem duopolu Intela i AMD-a na tržištu procesora za prijenosna računala. 

Time bi Nvidia postala jedan od rijetkih velikih dizajnera čipova usmjerenih primarno na GPU-ove koji su u posljednjim desetljećima ušli u proizvodnju općih CPU-ova za prijenosna računala.

Globalna industrija čipova slijedi jasan geografski obrazac. Sjedinjene Američke Države dominiraju dizajnom čipova, a tvrtke poput Nvidije, AMD-a, Intela i Applea prednjače u arhitekturi procesora, akceleratorima umjetne inteligencije i naprednom silicijskom inženjerstvu.

No u proizvodnji ključnu ulogu ima Tajvan, prvenstveno putem TSMC-a, vodeće svjetske ljevaonice poluvodiča. Čak se i najnapredniji čipovi dizajnirani u SAD-u najčešće proizvode na Tajvanu. Nvidijini nadolazeći laptopi temeljeni na Arm procesorima slijede isti obrazac: dizajnirani su u SAD-u, a proizvedeni na Tajvanu.

To naglašava širu stvarnost tehnološkog lanca opskrbe – Amerika prednjači u inovacijama čipova, ali i dalje uvelike ovisi o azijskoj proizvodnji kako bi te dizajne pretvorila u stvarne proizvode.

