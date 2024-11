Rezanje pive

Tema broja su privatne mreže, odnosno da budem precizniji, privatne 5G mreže. Kako znamo, a kako napominje i autor teme Gorden, četvrta generacija širokopojasne mobilne tehnologije 4G, kao i starije generacije, dizajnirana je prije svega za potrošačko tržište. Optimizirana je za konzumiranje sadržaja, s velikim brzinama preuzimanja i relativno ograničenim mogućnostima prijenosa. Peta generacija – 5G – razlikuje se od prethodnih generacija jer je dizajnirana za industrijsku primjenu. 5G podržava tehnike umrežavanja, kao što je rezanje mreže, koje omogućuju funkcioniranje milijuna povezanih uređaja bez zagušenja mreže. Industrijska primjena 5G tehnologije zasniva se najvećim dijelom na privatnim mrežama.

Rezanje mreže izvorno je network slicing – možda se nekome neće svidjeti ovaj naš prijevod. Kao tech medij, ne zaziremo od vrlo obilatog korištenja engleskog, no mislimo da za neke termine nije loše ponuditi i domaću alternativu, dok god je svima jasno na što se točno misli. Neki se domaći termini uhvate, a neki ne. Sjećam se da su nam tamo, krajem devedesetih, gurnuli, uz ostalo, predočnik (monitor) i sabirnicu (bus). Kad sam ih vidio prvi put, oba termina bila su mi smiješna, no s vremenom je sabirnica postala standard i zaista je dobar termin, a predočnika se sjećaju samo stariji, s razlogom je zaboravljen. Rezanje mreže podsjeća me na rezanu pivu – kad se pomiješaju dvije vrste piva, iako mi tu, pak, nije jasno zašto se miks naziva "rezanjem".

Gorden, osim o prednostima 5G, piše i o njegovoj najvećoj ugrozi – milimetarskom spektru, mmWaveu, Marina piše o homomorfnoj enkripciji, ali i o indijskoj inovaciji u sektoru autonomne vožnje, Minus Zero. Indija je inače vrlo značajna za razvoj autonomnih vozila – ako ste bili tamo, jasno vam je zašto. Kaos u prometu je takav da – ako se robot ili čovjek snalaze u prometu u Indiji, snalazit će se svuda.

Ostalo – tržišne i telekomunikacijske analize i istraživanja, te Zvonkov tekst o Hanfi i digitalnoj otpornosti hrvatskog financijskog sektora, koji je i dobra najava za osmu konferenciju F2 – Future of Fintech, koja se održava 25. i 26. studenoga u Zagrebu. Program i ulaznice – https://f2.bug.hr/.

Od konferencija koje su iza nas – tu je IOT Forum, koji je prošao odlično, te Mreža Smart Day (MSD) 42. Ako nas niste pratili ni na licu mjesta niti preko streaminga, sažete izvještaje imate u ovom broju.