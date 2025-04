Privatne 5G mreže: logičan odgovor na izazove modernog zrakoplovstva

U suvremenoj digitalnoj ekonomiji, gdje se promjene događaju iz dana u dan, pouzdana i fleksibilna povezivost postaje temelj svakoga održivog poslovnog modela. Posebno je to vidljivo u prometnom sektoru, gdje digitalna transformacija više nije opcija, već nužnost za održavanje konkurentnosti i ispunjavanje sve zahtjevnijih očekivanja dionika. U tom kontekstu, privatne 5G mreže nameću se kao logičan odgovor na izazove modernog zrakoplovstva – one su okosnica sigurne, brze i pouzdane povezanosti, spremne za sve buduće inovacije.

Danas svjedočimo kako pametne zračne luke, kao ključni infrastrukturni čvorovi, ubrzano usvajaju nove tehnologije da unaprijede svoje poslovanje. Danas zračne luke imaju realne potrebe za optimizacijom procesa, povećanje učinkovitosti i produktivnosti zaposlenika. Također, cilj je da se putnicima pruža jednostavnije, brže i sigurnije iskustvo, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

Digitalizacija operacija omogućena je implementacijom sustava povezanih putem privatnih 5G mreža, koji u realnom vremenu prate i upravljaju fizičkom imovinom i osobljem. Prikupljanje i analiza podataka o korištenju i lokaciji resursa omogućuje dinamičko raspoređivanje zadataka najbližim zaposlenicima, povećava iskorištenost infrastrukture i unapređuje sigurnost kroz pravovremenu detekciju i prevenciju potencijalnih incidenata.

Privatne mreže omogućuju integriranu razmjenu glasa, podataka i videa između zemaljskih službi, tehničkih timova i operativnog centra. Za razliku od zastarjelih sustava koji podržavaju isključivo glasovnu komunikaciju i ograničene podatke, privatna 5G mreža omogućuje objedinjavanje više komunikacijskih platformi u jednu, smanjujući potrebu za višestrukim uređajima i pojednostavljujući upravljanje mrežom.

Primjena privatnih 5G mreža otvara vrata naprednim rješenjima poput skeniranja prtljage i tereta pomoću AR naočala s 5G povezivošću, koje u stvarnom vremenu pružaju upute za utovar. Sustavi na kontejnerima i prtljazi omogućuju kontinuirano praćenje, dok analitika i AI platforme u zapovjednom centru analiziraju podatke te šalju precizne upute osoblju na terenu. Time se postiže optimalan raspored tereta, smanjuje rizik od pogrešaka i ubrzava proces ukrcaja.

Brza razmjena velike količine podataka, poput telemetrije i sadržaja između zrakoplova i infrastrukture tijekom slijetanja i polijetanja, omogućuje prediktivno održavanje i optimizaciju operacija. Privatna 5G mreža osigurava potrebnu propusnost, kapacitet i nisku latenciju za prijenos podataka u stvarnom vremenu.

IoT rješenja za praćenje prtljage, biometrijska rješenja za prijavu i ukrcaj te širenje autonomnih vozila i robota u zračnim lukama zahtijevaju mrežu visoke dostupnosti, fleksibilnosti i sigurnosti. Privatna mreža omogućuje zračnoj luci da odvoji operativni promet od korisničkog, što je ključno za sigurnost, privatnost i stabilnost. Premještanjem većine operativnog prometa na privatnu mrežu oslobađa se dodatna propusnost za javni Wi-Fi, čime se poboljšava ukupno korisničko iskustvo.

Ključna prednost privatnih mreža je potpuna kontrola nad infrastrukturom – od planiranja i implementacije do svakodnevnog upravljanja i nadogradnji. To omogućuje bržu digitalizaciju, višu razinu sigurnosti, pouzdanost i prilagodbu specifičnim potrebama svakoga zračnog prijevoznika, operatora ili korisnika. Privatna 5G mreža postaje temelj za uvođenje novih digitalnih usluga i automatizaciju procesa, od sigurnosnih sustava i praćenja imovine do biometrijske identifikacije i pametnog upravljanja resursima.

Moram spomenuti i našu prijavu na EU sufinancirani projekt za implementaciju privatnih 5G kampus mreža za naše tri zračne luke: Zagreb, Pula i Zadar. Ako uspijemo dobiti sufinanciranje, gore navedene zračne luke moći će koristiti privatne 5G mreže tri godine bez naknade. Zračne luke će tada moći koristiti najsuvremenije 5G SA mreže za uvođenje inovativnih aerodromskih operacija s pomoću udaljene asistencije, od košnje trave i nadzora integriteta ograde do prepoznavanja opasnih stranih tijela na uzletno-sletnoj stazi. Svi ti procesi kojima se nešto novo uvodi u visoko reguliranu okolinu poput operacija na zračnoj luci zahtijevaju pomno planiranje promjena i odobrenja nadležnih institucija. Veseli me vidjeti da postoji volja svih uključenih tvrtki i institucije raditi ovakve nove projekte koji će unaprijediti iskustvo i sigurnost svih korisnika naših zračnih luka.

HT prepoznaje da hrvatsko gospodarstvo treba fleksibilnije i dostupnije rješenje. Naš strateški smjer je razvoj privatnih sliceova na javnoj 5G SA mreži. Ova tehnologija omogućuje korisnicima da dobiju zaseban, virtualizirani dio javne 5G mreže, s jasno definiranim performansama, sigurnošću i SLA-ovima, prilagođenim njihovim potrebama – bilo da se radi o dugoročnim, kratkoročnim ili ad hoc zahtjevima. Ovim pristupom navedene tehnološke mogućnosti postaju dostupne bitno većem broj tvrtki po komercijalnim uvjetima koji se u značajnoj mjeri mogu prilagoditi potrebama svakoga pojedinoga poslovnog korisnika.

Ulaganjem u privatne 5G mreže, stvaramo temelje za održiv rast, inovacije i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, osiguravajući da naše zračne luke i poslovni sektor budu spremni za izazove i prilike budućnosti.